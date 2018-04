Schluss! Vorstadtweiber ab sofort ohne Gerti Drassl

Schon vor Monaten wurde gemunkelt, dass Gerti Drassl ihrer Rolle müde ist. Bei der Präsentation der 3. Staffel wurde sie mehrmals auf ihren möglichen Ausstieg angesprochen.

"Ich hab gedreht, man hat's gesehen. Ich würde das also revidieren", hieß es damals noch.

Am Samtagabend ließ Drassl die Katze aus dem Sack. Dem "Ö3" flüsterte sie: "Ja, ich bin nicht mehr dabei."

Publicity-Scheu: Drassl redet nicht gern über sich

Nina Proll vermutet, dass es an dem vielen Rummel liegen könnte. "Ich glaube, Gerti steht nicht so gern in der Öffentlichkeit." Auf der Theaterbühne fühle sie sich wohler. Das bestätigt auch das Ex-Vorstadtweib: "Ich liebe meinen Beruf, ich rede gern über meine Arbeit, aber nicht über mich."

Die Dreharbeiten im Juli für Staffel vier werden ohne Drassl stattfinden. Ihre Costars Maria Köstlinger, Nina Proll, Hilde Dalik und Martina Ebm bleiben weiterhin im Team.

(lam)