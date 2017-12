Am 25. Dezember stehen zahlreiche Filme, altbekannte Klassiker und TV-Shows auf dem Programm. Welche Top-Sendungen zu Heiligabend im TV zu sehen sind, verraten wir hier.

14.00 Uhr, ORF Eins: "The Lego Movie"

Computeranimierte Komödie

Lego stürmt Hollywood! Das Team von "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" schickt Durchschnittsbürger Emmet in den Kampf gegen einen bösen Tyrannen, der jegliche Kreativität ersticken will. Das turbulentes Animationsabenteuer bietet pointenreichen Spaß für Jung und Alt.

14:10 Uhr, Pro7: "Hangover"

Komödie

Kateralarm! Wenn der Schädel brummt und der Magen rebelliert, dann fängt der wirkliche Spaß erst an. Todd Phillips' (Old School) schwer anarchische Krimi-Comedy um einen Polterabend, einen verschwundenen Bräutigam und den ganz großen Durst.

Mit dabei: Bradley Cooper, Zach Galifianakis und Ed Helms.

20:15 Uhr, ORF Eins: "Minions"

3D-Animationsfilm

Die drei Freunde Stuart, Kevin und Bob treten eine Reise rund um den ganzen Erdball an, um endlich einen neuen Meister zu finden. Der Trip führt sie dabei über New York nach Orlando, wo bei einer Superschurken-Convention neue Helfer gesucht werden. In Scarlett Overkill, der ersten weiblichen Superschurkin, haben die drei Minions endlich ihren "neuen Meister" gefunden.

Doch die Lady ist nicht nur besonders böse, sondern auch extrem gierig. Sie verlangt von ihren neuen Helfern, ihr die berühmten Kronjuwelen aus dem Buckingham Palace in London zu stehlen und sie damit zur neuen Königin zu machen.

20:15 Uhr, Servus TV: "Vom Winde verweht"

Literaturverfilmung

Noch ist der amerikanische Bürgerkrieg weit entfernt von den Baumwollplantagen bei Atlanta. Die junge Scarlett ist verliebt in Ashley, den attraktiven Erben der Nachbarplantage. Doch der möchte Scarletts gutmütige Cousine Melanie heiraten.

Aus Enttäuschung lehnt Scarlett die Avancen des Abenteurers Rhett Butler ab. Doch dann erklärt Präsident Lincoln 1861 den Südstaaten den Krieg. Scarlett und ihre Familie geraten in große Gefahr.

Filmepos mit Vivien Leigh und Clark Gable. Acht Oscars und zwei Ehrenoscars.

20:15 Uhr, Pro7: "Mad Max: Fury Road"

Actionfilm

Ein apokalyptischer Film mit Tom Hardy und Charlize Theron: Max wünscht sich nach dem Tod seiner Frau eigentlich nur Frieden. Als er zu einem Teil der Kampfeinheit Warboys wird, muss er dem Tyrannen Joe gegen seinen Willen gehorchen. Eine Frau namens Furiosa ist ebenfalls Teil des Gefolges. Sie ist voller Tatendrang und ist sich sicher, dass die Rückkehr in ihre Heimat der einzige Weg ist, um zu überleben. Gemeinsam versuchen beide zu fliehen ....

Mit Tom Hardy, Charlize Theron und Nicholas Hoult.

20:15 Uhr, Sat.1: "Titanic"

Katastrophenfilm

James Camerons mit elf Oscars prämiertes Meisterwerk erzählt von der Jungfernfahrt der Titanic, dem größten Passagierdampfschiff seiner Zeit im Jahr 1912. An Bord verliebt sich der mittellose Jack in die wohlhabende, verlobte Rose, die mit Cal verlobt ist.

Es beginnt eine romantische Liebesgeschichte zwischen den beiden, die jäh von einer Katastrophe erschüttert wird: Die Titanic rammt einen Eisberg und beginnt zu sinken. Obendrein versucht der betrogene Cal, das Liebespaar mit allen Mitteln zu trennen.

Kate Winslet und Leonardo Di Caprio galten als DAS Hollywood-Liebespaar.

Schlager und Co.

20:15 Uhr, ORF Zwei: Das absolute Highlight für die Schlagerfans ist "Die große Helene Fischer Show"

17:55 Uhr, VOX: "Marley und ich" Hundekomödie mit Jennifer Aniston.

20:15 Uhr, VOX: "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" Komödie mit Renée Zellweger.

20.15 Uhr, Kabel 1: "Miss Marple: Der Wachsblumenstrauß" Krimi mit Margaret Rutherford (1963)

