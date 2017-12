Weihnachtshighlights auf Netflix, Amazon und Sky

Im Fernsehen spielt's zu Weihnachten nix G'scheites? Und in Originalsprache auch nicht? Dann wird man vielleicht auf Netflix, Amazon oder SKY fündig. Wir präsentieren euch die besten Weihnachtsfilme auf Netflix und Amazon sowie die besten Blockbuster, die es beim Pay-TV-Sender SKY spielt.

Netflix

"A Christmas Prince" (2017)

Eine aufstrebende Journalistin erhält ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk der Extraklasse: Sie wird nach Europa gesandt, um über einen eleganten Kronprinzen zu berichten. Mit Rose McIver und Ben Lamb.

"A Wish for Christmas" (2016)

Obwohl sie in New York eine glückliche Beziehung führen, tritt Meredith während eines Besuches bei der Familie ihres Freundes Everett von einem Fettnäpfchen ins nächste. Mit: Claire Danes, Diane Keaton, Rachel McAdams.

"Pastewkas Weihnachtsgeschichten" (2013)

Bastian Pastewka gewährt einen warmherzigen und urkomischen Einblick in das Weihnachtsfest seiner Fernsehfamilie – gespickt mit Pannen, Peinlichkeiten und Spaß en masse. Mit Bastian Pastewka.

Weitere Weihnachtsfilme

- "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1973). Mit Libuse Safránková, Pavel Trávnícek, Carola Braunbock.

- "Das Wunder von Manhattan" (1994). Mit Mara Wilson und Richard Attenborough.

- "Verrückte Weihnachten" (2004) mit Jamie Lee Cutris.

Alle Weihnachts-Highlights auf Amazon

"Mariah Carey's All I Want for Christmas is You" (2017)

Animationsfilm

Die kleine Mariah wünscht sich nichts mehr, als einen Welpen zu Weihnachten. Doch bevor dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann, muss sie beweisen, dass sie auf den Hund ihres Onkels aufpassen kann - den zotteligen Schlingel Jack. Dieser bringt ordentlich Wirbel in die Weihnachtsvorbereitungen der Familie und stellt alles auf den Kopf!

"Bridget Jones Baby" (2016)

Komödie mit Renée Zellwegger.

Bridget (Renée Zellweger) wird ungewollt schwanger. Als Vater kommen zwei Herren in Frage: Zum einen Bridgets Ex Mark (Colin Firth), zum anderen ihr neuer Schwarm Jack (Patrick Dempsey). Wem gehört das Herz der werdenden Mutter, für welchen der beiden wird sie sich entscheiden?

"Der Grinch" (2000)

Komödie

Jim Carrey versüßt die Weihnachtszeit als Der Grinch: Das grimmige grüne Wesen verabscheut eine Sache ganz besonders stark: fröhliche Menschen. Daher sind ihm die Bewohner des idyllischen Dörfchen Whoville, die sich mit ganzem Herzen auf Weihnachten freuen, ein Dorn im Auge. So fasst es auch einen besonders gemeinen Plan – es setzt alles daran, das Weihnachtsfest zu stehlen...

Weitere Weihnachtsfilme

- "Eine zauberhafte Nanny" (2005)

Komödie mit Emma Thompson, Colin Firth.

- "Ein Hund namens Beethoven" (1992)

Komödie mit Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones.

- "Mr. Bean" - Staffel Eins (inkl. Episode 7 "Frohe Weihnachten"). Comedyserie mit Rowan Atkinson. Aus dem Jahr 1990.

SKY - Blockbuster zu Weihnachten

Sky hat kaum Weihnachtsfilme zu bieten, dafür gibt's jede Menge Blockbuster. Die Filme sind übrigens auch via Sky Go, Sky Ticket und Sky On Demand verfügbar.

20.15 Uhr, am 25.12. auf Sky Cinema: "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

"Guardians of the Galaxy, Vol. 2" ergründet den mysteriösen Familienstammbaum von Hauptfigur Peter Quill aka Star-Lord (Chris Pratt). Der stößt in den Tiefen des Weltalls auf seinen Alien-Papa Ego (Kurt Russell), muss sich zugleich aber auch mit seinen amourösen Gefühlen für Helden-Kollegin Gamora (Zoe Saldana) und der Rettung des Universums herumschlagen.

20.15 Uhr, am 24.12 auf Sky Cinema Hits: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"

Nach einem Drehbuch von J.K. Rowling herself erzählt Regisseur David Yates, der schon die letzten vier Harry-Potter-Filme gedreht hat, die Geschichte des magischen Monsterbändigers Newt Scamander (Eddie Redmayne).



20.15 Uhr, am 26.12. auf SKY Cinema Hits: "Rouge One: A Star Wars Story“

Die aufmüpfige Rebellin Jyn Erso erhält den Auftrag, den Todesstern auszukundschaften. Sie ist prädestiniert für diese Aufgabe, hat ihr Vater Galen (Mads Mikkelsen) doch am Bau der monströsen Raumstation mitgeholfen. Mit einer Handvoll ihrer Mitstreiter infiltriert Jyn die imperialen Sturmtruppen und riskiert für die Rebellion ihr Leben. Zu ihren Kontrahenten zählt neben Director Orson Krennic (Ben Mendelsohn) kein Geringerer als Darth Vader persönlich...

Weitere Filme auf SKY

- 16.35 Uhr, am 24.12. auf Sky Cinema Hits: "Fack ju Göhte 2" mit Elyas M'Barek.

- 17.45 Uhr, am 25.12. auf Sky Krimi: "Babylon Berlin"-Marathon (acht Mal für Deutschen Fernsehpreis nominiert). Karl Markovics als Nebendarsteller.

- 20.15 Uhr, am 26.12. auf Sky Cinema: "Willkommen bei den Hartmanns" mit Heiner Lauterbach und Elyas M'Barek.

(LM)