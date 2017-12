Die besten Blockbuster am Stefanitag

Am Stefanitag gemütlich fernschauen? Ob Komödie, Action oder Science-Fiction - das TV-Programm hat am 26. Dezember so einiges zu bieten. Wir verraten, welche Filme sehenswert sind.

10:55 Uhr ATV 2: "Planet der Affen"

Science-Fiction

Sieben Monate lang ist Kommandant Taylor im Weltraum unterwegs, als er auf einem fremden Planeten notlanden muss. Auf der Erde, von der er 1978 aufgebrochen ist, sind allerdings inzwischen 2000 Jahre vergangen. Der fremde Planet wird von sprechenden Affen beherrscht, für die menschliche Wesen lediglich Versuchsobjekte sind. Das Leben von Taylor und seiner Crew ist in Gefahr. Als sie von den Affen gefangen werden, gelingt nur Taylor die Flucht ...

Mit Charlton Heston, Roddy McDowall und James Whitmore

18:20 Uhr, ORF Eins: "Der König der Löwen"

Zeichentrickfilm

Hakuna matata! Der bislang erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm aus dem Hause Disney führt in die spannende Welt von Löwenjunge Simba. Mit Oscars für Filmmusik und bestes Lied ausgezeichnet, fasziniert das mitreißende Filmjuwel vor allem durch seine großartigen Bilder. Beste Unterhaltung für die gesamte Familie.

20:15 Uhr, Puls 4: "12 Years A Slave"

Drama

Oscar-Abräumer mit Brad Pitt und Michael Fassbender: Der Violinist Solomon Northup ist Afroamerikaner, lebt aber frei und gut situiert im New York des Jahres 1841. Als er an die falschen Auftraggeber gerät, wird er unter Drogen gesetzt, um seine Papiere gebracht und als Sklave nach New Orleans verkauft. Unter dem bestialischen Sklaventreiber Edwin Epps geht Northup durch die Hölle. Obwohl er seinen Überlebenswillen nie aufgibt, ist der Weg zurück in die Freiheit sehr lang ...

20:15 Uhr, RTL II: "Tatsächlich...Liebe"

Liebeskomödie

In der Vorweihnachtszeit schlagen die Gefühle hoch. So fühlt sich Englands Premier unpassenderweise zu einer Mitarbeiterin hingezogen, zwei Lichtdoubles für Pornodarsteller müssen ihre Schüchternheit überwinden und ein Schriftsteller findet erst in der Ferne sein Liebesglück. Währenddessen entfacht eine frischgebackene Ehefrau die Liebe des besten Freundes ihres Mannes und ein Witwer muss die Liebe neu lernen. Werden ihre Geschichten am 24. Dezember ein Happy End finden?

Mit Laura Linney, Hugh Grant und Liam Neeson.

20:15 Uhr, RTL: "Cinderella"

Fantasy

Als der Vater die junge Ella nach dem Tod der Mutter erneut heiratet, zieht die Stiefmutter samt ihren Töchtern bei ihnen ein. Von nun an ändert sich das Leben von Ella dramatisch: Die Stiefmutter degradiert Ella zur Dienstmagd. Als der König einen Ball veranstaltet, um für seinen Sohn eine Frau zu finden, möchte Ella daran teilhaben. Dies aber wird ihr von der neuen Mutter verboten...

Mit Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden, Stellan Skarsgard,

23:15 Uhr, ZDF Neo: "Der Pate"

New York, 1945: Don Vito Corleone ist einer der mächtigsten Mafiabosse New Yorks. Doch seine Tage sind gezählt, als er sich weigert, ins aufkeimende Drogengeschäft einzusteigen. Während Don Vito die pompöse Hochzeit seiner Tochter Connie feiert, beginnt es hinter den Kulissen zu brodeln. Ein blutiger Machtkampf um die Vorherrschaft in der Unterwelt bahnt sich an.

Erster Film der klassischen Mafia-Trilogie Francis Ford Coppolas. Mit Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall und Diane Keaton.

Comedy, Zirkus und Action

14:10 Uhr, ORF Eins: "SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser" Animationsfilm

14:15 Uhr, Puls 4: "... und dann kam Polly" mit Ben Stiller und Jennifer Aniston. Liebeskomödie

15:35 Uhr, ATV: "Nur noch 60 Sekunden" mit Nicolas Cage. Thriller.

20:15 Uhr, ORF Eins: "Honig im Kopf" mit Til Schweiger. Komödie

20:15 Uhr, ATV: "Fast & Furious Five" mit Vin Diesel und Paul Walker. Action.

20:15 Uhr, BR: "41. Internationales Zirkusfestival Monte Carlo"

Zirkus-Show

20:15 Uhr, VOX: "Liebe braucht keine Ferien" mit Cameron Diaz und Kate Winslet. Liebeskomödie



(LM)