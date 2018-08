Welche Männer begleiten Nadine zu den Homedates?

Alexander, Brian, Chris, Daniel, Filip und Maxim haben noch die Chance, der "last man standing" zu werden. In der sechsten Folge muss dafür das letzte Gruppendate überstanden werden. Nur, wer Nadine Klein davon überzeugen kann, mit ganzem Herzen bei der Sache zu sein, wird es schlussendlich in nächste Runde und damit die Homedates schaffen.

"Deshalb will ich von euch allen wissen, ob ihr bereit seid, diesen Schritt mit mir zu gehen? Denn wenn nicht, mögt ihr das bitte jetzt sagen", stellt die 32-jährige Bachelorette ihre sechs verbliebenen Kandidaten vor die Wahl. Gemeinsam geht es auf einem Katamaran vor die Küste Korfus. Auf dem Boot buhlen die Männer schon heftig um die Aufmerksamkeit Nadines.

Beim anschließenden Survivalcamp auf einer einsamen Insel zeigt sich, in welchem Kandidaten ein echter Naturbursche steckt. Zelt aufbauen und ein Lagerfeuer machen stehen auf dem Programm.

Danach trifft Nadine in der Nacht der Rosen die Entscheidung, welche vier Jungs die Angebetete ihrer Familie vorstellen dürfen.

Zu sehen gibt es die Sendung am 22. August 2018 ab 20:15 Uhr auf RTL.

