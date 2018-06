"Zu viele Superhelden, zu wenig Science-Fiction"

Superhelden-Streifen gibt es en masse, Science-Fiction ist Mangelware: "Wir haben ein Überangebot an Comic-Verfilmungen. Ich hoffe, das hört bald auf", erklärt "Westworld"-Macher Jonathan Nolan.

Laut dem "The Dark Knight"-Autor sollte man sich viel eher mit aktuellen Themen wie Big Data und künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Wann denn, wenn nicht jetzt? "Es wird nicht lange dauern, dann brauchen wir nicht mehr über die Zukunft spekulieren".

Bei den Zuschauern hat das verheiratete Autorenpaar mit dieser Serie, die auf dem gleichnamigen Kultfilm aus den 70er Jahren basiert, jedenfalls einen Nerv getroffen – 2016 war "Westworld" für 22 Emmys nominiert. Bei Sky Atlantic und Sky Ticket läuft heute, am 25. Juni um 20.15 Uhr die letzte Folge der zweiten Staffel, eine dritte Season wurde für 2019 bestellt.

So wichtig ist die Musik von "Westworld"

Ein Erfolgsgeheimnis der Serie ist laut Joy die Musik, die Nolan zum Teil selbst aussucht. Jede Episode enthält einen instrumentellen Cover-Song, der von einem selbstspielenden Klavier vorgestellt wird.

"Es ist wie eine Zeitmaschine: Du hörst den Song und erinnerst dich an eine bestimmte Situation, zugleich fühlst du mit den Figuren mit. Obwohl du die Songtexte nicht hörst, weißt du ganz genau, um was es geht", erklärt Joy im "Heute"-Talk. Nolans Lieblings-Coversong ist übrigens "C.R.E.A.M" von Wu-Tang Clan.

Dass nicht immer alles beim Publikum gut ankommt, ist den Machern bewusst. Fan-Wünsche oder Theorien werden zwar gelesen und wahrgenommen, aber nur selten umgesetzt. "Du kannst es nicht jedem Recht machen. Ich wusste von Anfang, dass die Zuschauer beispielsweise Lee am Anfang nicht mögen werden. Aber genauso war mir bewusst, dass sie ihn später lieben werden", meint Joy.

Alle Fragen werden beantwortet

Wie die Serie endet, steht übrigens schon seit Folge eins fest. "Die Serie ist keine Mystery-Box, wie die 'Lost'. Es wird sehr emotional, alle offenen Fragen werden beantwortet." Nur wann, das ist noch ungewiss. Nolan und Joy haben aber "nicht vor ‚Westworld‘ ewig fortzuführen".

Das Staffelfinale der 2. Staffel von Westworld am Montag, 25. Juni, 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket, auf Sky Go und on demand.

