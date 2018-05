William twerkt im SNL-Sketch der Royal Wedding

Der frisch vermählte Harry (Mikey Day) aka Ron Sleazly führt die Zuschauer hinter die Kulissen des exklusiven High-Society-Events und offenbart dabei so manches Skandälchen. Kate (Cecily Strong) torkelt nach Jahren der Dauer-Schwangerschaft betrunken durch den Saal, und Meghans Großonkel (Kenan Thompson) empfiehlt der Queen (Kate McKinnon), sich endlich "The Crown" anzusehen, da man sie in der Serie wie eine "Schlampe" aussehen lasse.

Die Monarchin ist dann auch wenig begeistert, als Harry seinen Bruder William (Alex Moffat) zum Twerken überredet. "Tut mir so leid, dass dein Haar es nicht zur Party geschafft hat", scherzt der Bräutigam zudem über seinen kahlen Trauzeugen. Dann haben auch noch "Saturday Night Live"-Legende Tina Fey (als Auntie Creepy) und Aidy Bryant als Elton John zwei sehenswerte Auftritte. Ob's bei der echten Feier im Frogmore House auch so zugegangen ist?

(lfd)