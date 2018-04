Wird Sarah Lombardi bald Jury-Mitglied bei DSDS?

"Weil, ich glaube, niemand das besser einschätzen könnte, wie sich die Kandidaten fühlen, als jemand der schon mal dabei gewesen ist", ist sich Sarah sicher, die richtige für einen Jury-Sessel neben Pop-Titan Dieter Bohlen (64) zu sein.

Gemeinsam mit Noch-Ehemann Pietro Lombardi sang sich die Kölnerin im Jahr 2011 in der achten Staffel von "Deutschland Sucht den Superstar" bis ins Finale. Pietro gewann, Sarah belegte den zweiten Platz.

Klappt's in Staffel 16?

In der momentan laufenden 15. Staffel der erfolgreichen Casting-Show sitzen neben Dieter Bohlen der Musikproduzent Mousse T., Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczky und Ella Endlich in der Jury. Mal sehen, ob für Sarah in der kommenden Staffel ein Sessel frei wird.

Sarah Lombardi

(baf)