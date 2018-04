Hier können Sie sich für "X Factor" bewerben

Von 2010 bis 2012 war "X Factor" auf VOX zu sehen, 2018 kehrt die Castingshow in neuem Gewand ins deutschsprachige Fernsehen zurück. UFA Show & Factual produziert für Sky eine neue Ausgabe des Hitformats.

Im Unterschied zu anderen Casting-Shows werden die Juroren von "X Factor" zu Lehrern und Mentoren der KandidatInnen. Solo-Interpreten sind genauso erwünscht wie Bands, Chöre und Ensembles.





Sido mit an Bord

In der Jury sitzt der deutsche Rapper und Musikproduzent Sido, der mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Platten zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands gehört. Moderiert wird die Show von Charlotte Würdig.

Der Gewinner von X Factor 2018 erhält einen exklusiven Künstlervertrag bei Sony Music. Der Deal beinhaltet die Veröffentlichung der Gewinner-Single inklusive professionellem Musikvideo!

Die Casting-Termine in Österreich

Am 3. April 2018 startete die große Castingtour der neuen "X Factor"-Staffel! In insgesamt 26 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Gesangstalente die Chance, ihr Gesangstalent unter Beweis zu stellen - auch ohne Anmeldung! In Österreich stoppt die Tour in Linz, Graz, Wien und Innsbruck.

03. Mai im Ibis City in Linz

04. Mai im Star Inn in Graz

05. - 06. Mai in der Pop Akademie Wien

30. Mai im Ramada Tivoli in Innsbruck

Die Castings in Wien finden jeweils von 10 bis 20 Uhr statt, in allen weiteren Städten von 14 bis 20 Uhr. Bands werden aus logistischen Gründen nur in Wien gecastet.

(red)