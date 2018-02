Yeliz bedankte sich für keine Rose mit Ohrfeige

Schon vor der Verkündung, wer von den noch verbleibenden zehn Damen eine Rose bekommen würde, hat der Bachelor selber verraten: "Es werden Entscheidungen fallen, mit denen nicht alle gerechnet haben".

Mit der handfesten Reaktion von Yeliz auf ihren Rauswurf hat er aber sicher nicht gerechnet. Statt dem obligatorischen "Bussi links, Bussi, rechts" zum Abschied gab es von der 24-jährigen Visagistin eine knallende Ohrfeige.

Das sorgte bei dem Bachelor und den noch verbleibenden Kandidatinnen für offene Münder. Auf Instagram erklärte Yeliz ihre Entgleisung. "Ich wünsche mir sehr, dass Daniel die nächsten Wochen ehrlicher, sensibler & mit noch mehr Feingefühl mit den verbliebenen Frauen umgeht. Er spricht zwar sehr viel von Gefühlen, gibt einem das Gefühl etwas ganz Besonderes zu sein & überhaupt weiß er einfach, was Frauen hören wollen. Schade nur, dass es am Ende alles heiße Luft war & jede Frau dieselben Komplimente bekommen hat", schreibt sie enttäuscht.

Im Netz sorgte ihre Ohrfeige für gespaltene Reaktionen. Während sie viele für die Aktion feiern, kritisieren andere den gewaltigen Abschied.

Kuss-Rekord

Bei all der Aufregung um die Watsche ging fast unter, dass Daniel einen Bachelor-Rekord aufgestellt hat. Noch nie vorher hat ein Kandidat nach so wenigen Sendungen schon so viele Kandidatinnen geküsst wie er.

