Rassismus-Shitstorm für Royal Wedding bei ZDF

"Ist die Queen da so großzügig und sagt: 'Die beiden werden ja niemals König und Königin, da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten', ich sag es mal so salopp", sagte ZDF-Moderator Norbert Lehmann im Rahmen der Berichterstattung zur Royal Wedding am Samstag.

Wie "Meedia" berichtet, ließ die Expertenrunde bei der Live-Sendung zur Heirat von Prinz Harry und Meghan Markle mehrere unpassende Wortmeldungen vom Stapel.

Eine Auswahl:

"Jetzt halt dieses bunt gemischte Paar, das ist ein großer Zugewinn", so Adelsexpertin Julia Melchior. Prinz William und seine Ehefrau Kate seien die Zukunft der Monarchie und dürften sich "nicht so viele Extravaganzen erlauben".

Gala-Unterhaltungschefin Luise Wackerl: "Ich habe auch das Gefühl, dass die Queen bei Meghan ein Auge zudrückt."

Welt-Journalist Thomas Kielinger: "Es ist nicht ungewöhnlich für England, dass die ungewöhnlichen Paarungen passieren."

Auch in den sozialen Medien kamen die Meldungen nicht gut an:

Die haben eben im #ZDF ernsthaft gesagt, „Frauen wie #Meghan hätte man früher höchstens als Mätresse gehalten.” Und man müsse sich jetzt erst mal an den Sprachgebrauch gewöhnen bei dem Phänomen. Ey, @ZDF – die alten Männer reden sich da gerade um Kopf und Kragen! #royalwedding — claudine (@claudine) 19. Mai 2018

Liebes #zdfroyal, wenn ihr schon ständig Meghans Hintergrund so hervorheben müsst, warum habt ihr dann nicht einfach mal eine schwarze/afroamerikanische Person zum Kommentieren eingeladen? Die wüsste dann zumindest, wovon sie spricht #RoyalWedding #zdf — Vive (@ViveLaNuit) 19. Mai 2018

Meghan Markle als "Schaum in Weiß"

Auch ein Süßigkeiten-Hersteller trat ins Fettnäpfchen: Super Dickmann's hat zum Hochzeitstag von Harry und Meghan ein Bild auf Facebook gepostet. Darauf zu sehen ist ein brauner Schokokuss und im Kommentar steht: "Was guckt ihr denn so...wollt ihr heute etwa nicht auch Meghan sein?" Was als Werbegag gemeint ist, kommt bei den Usern sehr schlecht an. In Hunderten Kommentaren wurden Rassismusvorwürfe laut.

Liebe Designer und SoMe-Grafiker: eine Sache sollte man bei seiner Arbeit immer bewahren: Haltung. War das echt Euer Ernst? Eure Idee? Die des Kunden? Ich schüttle nur noch den Kopf. Unfassbar. #rassismus #RoyalWedding #dickmanns pic.twitter.com/vBZKmBsqEI — Heiko Lars Winter (@1ecke3elfer) 21. Mai 2018

(red)