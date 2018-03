Zach Braff versaute sein erstes "Scrubs"-Casting

In Kürze startete "Alex, Inc" die neue Sitcom mit dem 42-jährigen Braff in der Hauptrolle. Dass er überhaupt eine Karriere im Fernsehen machen konnte, hat er seiner Hartnäckigkeit zu verdanken. Denn das erste Casting für die Hauptrolle bei "Scrubs" war ein Desaster.

"Ich war den Abend vor dem Vorsprechen aus und es hat nicht gut funktioniert", erinnert er sich gegenüber dem "Hollywood Reporter". "Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Sie haben es den Produzenten geschickt, aber ich bekam keinen Rückruf und dachte schon 'Das war's'".

Drehbuch gelesen

Doch als man nach einiger Zeit noch immer nicht den passenden Schauspieler für die Rolle gefunden hatte, bewarb sich Braff einfach ein zweites Mal. "Dieses Mal hab ich das Drehbuch gelesen und mir meinen Text gemerkt", witzelt er. Der Rest ist Fernsehgeschichte.

(baf)