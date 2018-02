Zoe bleibt beim Trampolin-Shooting die Luft weg

Neue Folge, nächste Aufregung um unser Skandalküken

Zoe: Normalerweise bleibt uns bei ihren Sagern und Sexbeichten die Luft weg, am Donnerstag (20.15 Uhr, Pro7) ist’s umgekehrt, wenn sie beim sommerlichen Trampolinshooting im Winteroutfit

zusammenbricht.

Omg diese Bild😍😍😍😍 Ein Beitrag geteilt von 🌱 Zoe Fanpage (@zoe.gntm) am Feb 9, 2018 um 5:39 PST

Doch das "Germany’s Next Topmodel"-Springinkerl findet schnell

zu gewohnter Spitzzüngigkeit zurück: So stößt die Null-Bock-Einstellung der Österreicherin Lady-Gaga-Designer Christian

Cowan und Mitstreiterinnen sauer auf - diese aber kontert: "Ich übe jeden Abend 30 bis 60 Minuten, das interessiert den Designer doch nicht. Und ich muss auch nicht auf Best Friends machen!"

Nein, liebe Zoe, musst du nicht. Aber ob Heidi Klum da Luftsprünge macht, bleibt abzuwarten.

