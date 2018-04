Meier: Pause bei "Let's Dance" - aus diesem Grund

Model Barbara Meier (31) trauert um ihre verstorbene Oma († 90). Sie wird eine kurze Pause einlegen und in der vierten "Let´s Dance"-Folge am Freitag, 13. April 2018 (20.15 Uhr, RTL), dieses eine Mal aussetzen.

Ihre Oma mit dem gleichen Namen Barbara Meier ist am Dienstagmorgen im bayerischen Amberg im Alter von 90 Jahren gestorben. Trotz ihrer Pause muss auch am Freitag ein Kandidat die Show verlassen. In der fünften Folge am Freitag, 20. April 2018, wird das Model wieder bei "Let´s Dance" antreten.

"Meine Oma war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben"

Barbara Meier: "Es tut mir unglaublich Leid, dass ich in dieser Woche nicht bei "Let’s Dance" tanzen kann, ich habe mich sehr auf diesen Tanz gefreut. Ich möchte nach dieser schrecklichen Nachricht aber natürlich jetzt bei meiner Familie und für meine Eltern da sein. Meine Oma war einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und ich möchte ihr jetzt die letzte Ehre erweisen. Ich freue mich aber sehr, dass ich in der nächsten Woche wieder "bei Let’s Dance" dabei sein darf."

"Geili" Kylie heizt ein

Der Showact kommt aus Down Under: Kylie Minogue präsentiert ihre aktuelle Single "Dancing"! Außerdem gibt es beim "90er Jahre-Special: Boys vs. Girls" ein Tanzbattle.

Daniel Hartwich führt gemeinsam mit Victoria Swarovski durch die Show. In der Jury vergeben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte.

Die Tänze der Freitagssendung: "90er Jahre-Special: Boys vs. Girls"

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Rumba, You, Ten Sharp.

TV-Koch Chakall (45) und Marta Arndt (28): Wiener Walzer, Have You Ever Really Loved A Woman, Bryan Adams.

Moderatorin Charlotte Würdig (39) und Valentin Lusin (31): Jive, Alles Nur Geklaut, Die Prinzen.

Moderator Ingolf Lück (59) und Ekaterina Leonova (30): Contemporary, Out Of The Dark, Falco.

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Tango, Go West, Pet Shop Boys.

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30): Tango, Insomnia Faithless.

Unternehmerin und "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams (45) und Erich Klann (30): Quickstep, All That She Wants, Ace Of Base.

Schauspielerin Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37): Salsa, Bailamos, Enrique Iglesias.

Social Media Star Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (24): Contemporary, As Long As You Love Me, Backstreet Boys (Cover - Sleeping At Last).

Moderator Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Rumba, Save The Best For Last, Vanessa Williams.

In der letzten Show verabschiedete sich Heiko Lochmann vom Tanzparkett. Davor waren es Jessica Paszka und Tina Ruland. Wer muss diesmal die Show verlassen?

(tim)