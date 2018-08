"Hast du mir gerade einen Kinderpenis geschickt?"

Von fremden Typen im Internet unaufgefordert diverse Penisbilder (Dick Pics) zugeschickt zu bekommen, ist heutzutage keine Ausnahmesituation mehr. Ein großer Teil aller Frauen, die in den sozialen Medien halbwegs aktiv sind, hat wohl schon die eine oder andere virtuelle Begegnung mit einem wie aus dem Nichts auftauchenden Penis gemacht.

Dick-Pic-Verschicker-Abschreckung

Pornodarstellerin Ginger Banks, die vor wenigen Wochen durch ein emotionales Video bekannt wurde, in dem sie über den unmenschlichen Umgang mit Sexarbeiterinnen sprach, teilte nun ihre ziemlich kreative Methode, um notorische Dick-Pic-Verschicker abzuschrecken.

Niemand will als Pädo gelten

Ihre Reaktion auf ungebetene Schwanzbilder ist einfach und effektiv: "Hast du mir gerade ein Bild von einem Kinderpenis geschickt? Ich werde das melden!", schreibt sie. Und das zeigt Wirkung auf mehreren Ebenen. Einerseits attackiert sie so das fragile männliche Ego, das sich über den Vergleich mit einem Kindergenital ganz bestimmt nicht freut. Und als Bonus obendrauf wirkt der Schockeffekt – als Pädophiler verschrien zu sein, ist gewiss kein Wunsch, den jemand hegt.

Um ihren "Drohungen" – die sie, wie sie auf Twitter verrät, nicht wahrmachen würde – noch mehr Ausdruck zu verleihen, hängt Ginger Banks gerne noch einen Screenshot der Webseite «CyberTipline» an, bei der man Internetkriminalität direkt an die Behörden melden kann.



Einen Wrestler schlägst du auch nicht einfach so

Die lustige und schlaue Reaktion des Pornostars kommt an: Fast 115'000 Likes zählt der Post, der nach wenigen Tagen von rund 27'000 Leuten geteilt wurde. Kritikern, die den Job der Amerikanerin als Vorwand nehmen, um sexuelle Belästigung zu rechtfertigen, hat Frau Banks auch etwas zu sagen:

"Wenn ich Kommentare zu Artikeln über sexuelle Übergriffe an Sexarbeiterinnen lese, bricht es mir das Herz. Weil viele Leute sagen, wir seien selber Schuld, Wir werden für Geld gefickt, wir müssen damit leben. Aber das ergibt doch keinen Sinn! Wenn du einen Wrestling-Kämpfer auf der Strasse triffst, wirst du ihm auch nicht ins Gesicht schlagen, richtig?"



