"Ihr seht gar nicht aus wie Bauern"

Nachdem sie für den Bauernkalender 2018 posiert hatten, wurde ein deutsches Landwirtschafts-Model auf Valentin (22) und Emil Pfister (23) aus der Schweiz aufmerksam.

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Gemeinsam drehten sie ein Video für Facebook, das mehr als zwei Millionen Klicks versprach. Daraufhin waren die Pfisters motiviert, selbst ein Video zu lancieren.

Ihre eigene Produktion wurde, wenn auch sie für Nicht-Schweizer schwer zu verstehen ist, auf Facebook über 20'000-mal angeklickt und wird via Instagram und Whatsapp weiterverbreitet. "Es ist sehr schön, zu sehen, wie gut unser Video bei den Leuten ankommt. Wir sind froh um eine so gute Rückmeldung", sagt Valentin. Weitere Clips in dieser Art werden folgen: "Wir haben viele Ideen, nur welche davon wir umsetzen, wissen wir noch nicht", sagt Emil.



Valentin und Emil Pfister sind stolz, auf dem Land groß geworden zu sein. Mit einem selbst produzierten Video wollen sie zeigen, dass auch Bauern ganz modern sein können und für ihre eigene Kleidermarke Edelvetica werben. Sogar der Fernsehmoderator Marco Fritsche trägt eins ihrer T-Shirts. Die beiden arbeiten als Fitnesscoach und Lieferant, helfen aber dem Vater zusätzlich auf dem Hof. "Als Kind hat man damals noch gejammert, heute ist es ein Teil von uns", meinen die Brüder Pfister.

"Ihr seht gar nicht wie Bauern aus!"

"Dort gibt es sicher mehr Kühe als sonst etwas!" Das ist meistens die Antwort, wenn Valentin im Ausgang erzählt, dass er und sein Bruder aus Tuggen kommen. "Wenn ich dann sage, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, glauben sie mir gar nichts mehr", schmunzelt Valentin. "Ihr seht gar nicht wie Bauern aus!", ist die gewohnte Reaktion von neuen Bekanntschaften. "Ich muss den Leuten dann immer Bilder zeigen, die beweisen, dass ich auf dem Hof arbeite", ergänzt Emil.

(tk)