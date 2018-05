"Manchmal schreit Mama ganz laut 'oh Gott'"

Kindermund tut Wahrheit kund - auch wenn sie den Eltern die Schamesröte ins Gesicht treibt. Die Lehrerin einer deutschen Volksschule ließ Zweitklässler einen kurzen Aufsatz über ihre Familie schreiben.

Umfrage Wäre es Ihnen peinlich, wenn das Ihr Kind geschrieben hätte? Ein bisschen, aber nicht schlimm. Ist doch etwas ganz Normales

Nein, gar nicht. Eher lustig

Kommt auf die Lehrerin an

Weiß ich nicht

Definitiv. Ich würde im Boden versinken vor Scham.

Dieser Aufsatz schießt den Vogel ab



"Ich habe meine Eltern sehr lieb", beginnt er den Aufsatz. "Mama und Papa sind sehr gläubig", schreibt er weiter. Bis hierher - nicht weiter auffällig. Dann setzt der Volksschüler fort:

"Manchmal schließen sie sich ein und dann schreit Mama ganz laut 'oh Gott'". Oops! Beim Lesen dieses Satzes soll die Lehrerin laut TAG24 "vom Stuhl gefallen sein vor Lachen".

Lehrerin stellt Schreiben ins Netz

Dass der Schüler versteht, dass seine Eltern vermutlich nicht laut beten, wenn sie sich ins Schlafzimmer einsperren und Mutter "Oh Gott" ruft, darf bezweifelt werden. Seine Lehrerin fand den Aufsatz jedenfalls so lustig, dass sie ihn via "Jodel" teilte.

Wir sind gespannt auf Ihre Erzählungen!





