50 Hunde sprangen von dieser Brücke in den Tod

Im schottischen Overtoun geht seit ungefähr 70 Jahren äußerst Mysteriöses vor sich. Im Zentrum der Vorfälle: eine unscheinbare Brücke.

Seit den 50er-Jahren gilt das Bauwerk als Horror-Ort für Hundehalter. Denn aus irgendeinem Grund stürzen sich hier Vierbeiner immer wieder in den Tod - ohne jeglichen ersichtlichen Grund. Über 50 kamen dabei bereits ums Leben, mindestens 600 kamen mit Verletzungen davon.

Das Kuriose daran: Besonders Hunde mit langer Schnauze neigen zum Sprung. Und alle springen exakt von der selben Stelle ab - auf der rechten Seite am Ende der Brüstung.

Parallel-Welt oder Jagdinstinkt?

Eine logische Erklärung scheint es dafür nicht zu geben. Deshalb suchen einige Anwohner ihre Antwort im Paranormalen: So behaupten einige, dass der Ort "sehr dünn" sei. Soll bedeuten, dass an dieser Stelle die Schwelle vom Diesseits in die spirituelle Welt äußerst klein sei.

Dennoch gibt es auch Wissenschaftler, die sich damit nicht begnügen wollen. Einer davon ist Dr. David Sands: Er untersuchte die Stelle genau und behauptet, dass genau am Absprungsort ein starker Geruch die Hunde "betört". Die anderen Sinne werden "übergangen". Das Tier vergisst also, dass es sich auf einer erhöhten Stelle befindet.

Vereinfacht gesagt: Der Jagd-Instinkt der Hunde wird an der Overtoun-Brücke entfacht. Die Vierbeiner werden dadurch zum Sprung verleitet.

Eine Frage bleibt aber: Egal ob es eine Parallel-Welt ist oder ein bestimmter Geruch - wieso gehen die Besitzer weiterhin mit ihren Hunden über diese Brücke?

