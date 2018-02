Agenturchef macht sich für Gewinnspiel zum Affen

Am 1. März geht Österreichs wichtigster Onlinevideo-Kongress "die neovideo" über die Bühne. Zum zweiten Mal teilen Pioniere der Branche im T-Center (Wien-Landstraße) ihre Erfolgsrezepte in Sachen Content Marketing und Social Media mit Video. Martin Wolfram, Chef der Video-Agentur "News on video", verspricht:



neovideo 2018

Onlinevideo-KongressWann: 1. MärzWo: T-Center, 1030 WienWeb: neovideo.com Gewinnspiel: facebook/newsonvideo

"Unser Kongress wird verf***t großartig"



Passend zum Motto des Kongresses "Was hypt. Was bleibt." veröffentlichte der kreative Agenturchef ein Gewinnspiel via Facebook. In dem Video (siehe oben) macht er sich bereitwillig zum Affen und zeigt was mit Video-Content und kreativem Storytelling alles möglich ist.

Dazu stellt er elf der bekanntesten viralen Videos nach, die das Netz zu bieten hat. In der Social Media-Fachsprache nennt man das "Spoof".

"Wer 5 Virals erkennt, darf gratis zum Kongress"

Ob in einer Müsli-Milch Badewanne liegend, mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd sitzend, wenn er in ein Dirndl schlüpft, zur Katze mutiert oder sich eiskaltes Wasser über den Kopf schüttet: Unter beachtlichem Körpereinsatz nimmt Martin Wolfram die bekanntesten viralen Videos, die das Netz kennt, aufs Korn.

Wer bis zum 12. Februar mindestens fünf der Virals erkennt, hat die Chance gratis zum Kongress zu dürfen. Hier geht´s direkt zum Gewinnspiel.

(mp)