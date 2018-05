An Bord mit den Piloten der Blue Angels

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Seit 1946 begeistern Piloten der US-Navy und des Marine Corps in der Kunstflugstaffel "Blue Angels" die Massen. In ihren Kampfjets führen sie tollkühne Kunststücke vor, kommen sich dabei bis auf wenige Zentimeter nahe und trotzen Fliehkräften, die Normalbürger an den Rande der Bewusstlosigkeit treiben. Dank einer angebrachten Kamera können Sie jetzt die Show aus nächster Nähe erleben!

(red)