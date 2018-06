Umfrage Sind Sie ein Tierfreund? Jaaaa!

kommt auf das Tier an

Nein, garnicht

Geht so, Menschen sind mir lieber

Ich liebe Tiere. Sind mit lieber als die meisten Menschen

Diese Gänse lieben ihre Kälber. Und zwar so sehr, dass sie weder Besucher noch einen großen Hund zu nahe an sie heranlassen. Wie das aussieht, sehen Sie in dem Video.

(mp)