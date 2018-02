Profi-Dater fand nur in Wien keine Frau

Auch eine Art, günstig die Schönheiten der Welt zu sehen! Ein junger Belgier tourte durch Europa. Sein Kompass: Die Dating-App Tinder.

Statt im Hotel stieg Anthony Botta nämlich lieber bei Single-Frauen ab. "Ich hatte die besten Erfahrungen, aber auch die schlimmsten", so der Weltenbummler, der in Unterkünften vom Luxusheim mit Whirlpool bis zur dreckigen Bruchbude übernachtete. Fazit nach 21 Dates in 20 Städten: "Jedenfalls habe ich viel über mich gelernt!"

Ein Beitrag geteilt von Tinder Surfer (@zebotta) am Jan 15, 2018 um 10:37 PST

Kein Liebes-Glück in Wien

Besonders wählerisch war der selbsternannte "Tinder-Surfer" bei seinen Begegnungen jedenfalls nicht: "Sie brauchen keine Supermodels sein, sie mussten mir nur Unterkunft geben." Und das funktionierte mit einer Ausnahme – in Wien fand sich keine Holde, also ab nach Bratislava – durchwegs gut. Wobei: Nicht immer wurde Anthony ins Bett gebeten, ab und zu hieß es auf der Couch übernachten. "Manchmal klickt es eben, manchmal nicht." Besonders gut stimmte die Chemie in München, hier blieb der Reisende gleich fünf Tage lang.

Ein Beitrag geteilt von Tinder Surfer (@zebotta) am Aug 15, 2017 um 3:00 PDT

Und jetzt? Trotz seines aktiven Liebeslebens ist Anthony nach wie vor Single. Aber das könnte sich bald ändern – denn nach Europa will der "Tinder Surfer" jetzt noch weitere Kontinente erobern. Vielleicht funkt's demnächst ja in den USA oder Neuseeland? Dorthin sollen nämlich die nächsten Reisen führen. Einen Sponsor hat er auch schon: Den Kondom-Hersteller Durex.

(red)