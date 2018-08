Arbeiter schenkt Pensionist Mäci-Menü

Der Name ist Programm: David Love aus der Stadt Bendigo im australischen Bundesstaat Victoria stand am Dienstag in der Warteschlange eines McDonalds-Restaurants, als er sah, wie ein Senior vor ihm nach dem nötigen Kleingeld suchte, um für sein Frühstück zu bezahlen. Da holte der 42-jährige Love kurzerhand ein paar Noten aus seiner Hosentasche und bezahlte selber für die Mahlzeit des Rentners.

Was Love in dem Moment nicht ahnte: Seine Partnerin Melanie Langley filmte die Szene heimlich mit ihrem Handy und lud sie kurz danach auf Facebook hoch. In der Aufnahme ist zudem zu sehen, wie Love dem älteren Mann noch eine 20-Dollar-Note in die Tasche steckt, während er zu ihm sagt: "Nehmen Sie das noch, für den nächsten Kaffee."

Nachdem das Video viral ging, kontaktierte der Enkelsohn des 88-Jährigen das Paar, um sich für die nette Geste zu bedanken, wie Yahoo News berichtet. Er erzählte den beiden, dass sein Großvater an Altersdemenz erkrankt sei und dass er kürzlich seine Frau und seine Tochter verloren habe. "Was Sie für ihn getan haben, hat ihn sicher den Tag verschönert."

Das Video hat mittlerweile über drei Millionen Views. "Es gibt immer noch gute Menschen auf dieser Welt", kommentierte eine Userin.

