Hier explodiert ein Meteor

Fotograf Arvids Baranovs sind kürzlich diese spektakulären Aufnahmen gelungen: Er filmte, wie ein Meteor in die Atmosphäre eindrang und explodierte.

Laut Aussagen des Fotografen entstanden die Aufnahmen durch bloßen Zufall. Er hatte seine Kamera für Zeitrafferaufnahmen in einem lettischen Nationalpark aufgestellt.

Das Ergebnis der nächtlichen Filmtour sehen Sie in dem Video oben.

I like to travel, but I love being back home in Latvia 🇱🇻. Especially in late spring and summer, when the nature is full of life and rolling hills and lush forests deliver the yearly dose of green. https://t.co/fHfQDKECYL pic.twitter.com/9XZdxm8JkE