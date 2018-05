So kann man ein Auto auch parken...

Eine besonders bizarre Parksünde sorgt derzeit für rauchende Köpfe bei der Polizei von Toronto: Gleich mehrere besorgte Pendler hatten Mittwochfrüh den Notruf alarmiert, dass ein Fahrzeug unter der Millwood Bridge geparkt wäre – frei hängend.

Und wirklich, als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie frei baumelnden Pkw in mehreren Metern Höhe. Vom ewarteten Lenker fehlte jede Spur.

Als die Retter das Fahrzeug genauer untersuchten, mussten sie feststellen, dass das Innere komplett ausgebrannt war. Zudem hatte es keine Nummernschilder, es fehlten mehrere Fenster, der Unterboden war demontiert.

Dangling car off Toronto bridge - the moment it is cut down!#prank? #danglingcar @TorontoPolice say this is now a criminal investigation. @CTVNews pic.twitter.com/yJUu7k0rti