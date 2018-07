Bär relaxt im Whirlpool und schlürft einen Cocktail

Dieser Braunbär hat den wohl chilligsten Wochenausklang seines Lebens hinter sich: Auch dem pelzigen Waldbewohner machen die sommerlichen Temperaturen offenbar zu schaffen. Bei 25 Grad Celsius im Schatten und aufwärts suchte er nur eines – Abkühlung!

Die fand Meister Petz im Garten von Mark Hough aus Altadena, einem Vorort im Norden von Los Angeles. Der Amerikaner hatte den Bär beim entspannten Bad in seinem unbeheizten Whirlpool erwischt.

Er hatte den Krach, den das gewichtige Wildtier beim Klettern seines Zaunes gemacht hatte, seinem Nachbarn zugeschrieben, erzählt Hough gegenüber der Nachrichtenagentur The Associated Press: "Ich bin aufgestanden und habe über die Büsche drübergeschaut und sieh an, da hing ein Bär auf meinem Zaun."

Im Laufe des Tages konnte er seinen neuen Gefährten mehrmals durch seinen Garten wandern sehen. Irgendwann gönnte sich der Bär eine Abkühlung und sprang in den Whirlpool. Dort vergnügte er sich mit dem Thermometer und Chlorbehälter, während er sich von den Wasserdüsen massieren ließ. "Er hatte offenbar eine großartige Zeit", so Hough.

"Ein ziemlich interessanter Nachmittag"

Nachdem Meister Petz genug vom kühlen Nass hatte, entstieg er dem Becken und brach auf direktem Weg durch die Büsche zu einem Tisch auf dem noch ein Glas voller Margarita stand. Gezielt ließ er es umstürzen und schleckte den alkoholischen Cocktail auf. Danach trottete das Wildtier von dannen. Hough entdeckte es später schlafend auf einem Baum im Garten seines Nachbarn.

"Er hatte seine Margarita, er hatte seinen Whirlpool, und dann war er bereit für ein Nickerchen", witzelt der Amerikaner. Später hätte sich der Bär seelenruhig über die Straße zurück in den Wald getrollt. "Das war ein ziemlich interessanter Nachmittag", so Hough.

