Bei dem Wetter kann man in die Arbeit skifahren

Die eisigen Temperaturen halten das nahezu ganz Europa fest im Griff. Eine Frau machte sich aus dem harten Winter aber nicht viel.

Sie schnallte sich ihre Ski an die Schuhe und glitt damit einfach auf der Straße in die Arbeit. Das Video davon landete im Netz und sorgt derzeit für Lacher in den sozialen Medien.

(mz)