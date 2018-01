Betrunkener rauscht mit Taxi durch drei Staaten

Nach einer durchgefeierten Silvesternacht stellt sich bei vielen Menschen am nächsten Morgen der berüchtigte Kater ein. Ein Norweger aus Oslo erlebte aber beim Aufwachen wohl den Schock seines Lebens.

Der etwa vierzig Jahre alte Mann hatte den Jahreswechsel in der dänischen Hauptstadt feuchtfröhlich begossen. Vollkommen betrunken hatte sich der Norweger noch in ein Taxi geschleppt und den Fahrer angewiesen ihn nach Hause zu bringen – nach Oslo.

Norweger flüchtete vor Rechnung

Offenbar sah der Taxler darin kein Problem und so kurvte er mit seinem schlafenden Fahrgast auf der mehr als 600 Kilometer lange Strecke über Schweden bis in die norwegische Metropole. Nach rund sechseinhalb Stunden am Ziel, wachte der Passagier auf. Als er die enorme Summe von 18.000 Norwegischen Kronen auf dem Taxameter realisierte, nahm der Berauschte die Beine in die Hand und flüchtete ohne zu zahlen in seine Wohnung.

Um sein Geld betrogen, hatte der dänische Taxler doppeltes Pech. Die Batterie seines Autos hatte in diesem Moment den Geist aufgegeben – er war gestrandet. Der Mann alarmierte die Polizei, die schlussendlich auch den Zechpreller fand. Er schlief seelenruhig in seinem Bett. Von den Beamten umgeben sagte er schließlich zu, auch die offene Rechnung von umgerechnet 1.845 Euro zu begleichen.

Der Taxler konnte nach Pannenhilfe sein Fahrzeug doch noch in Betrieb nehmen und mit dem Geld die Heimreise antreten.

(red)