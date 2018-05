Bizarre Ziege schockt im Netz

Ein Schaf? Eine Ziege? Dieses Wesen aus dem stall eines ägyptischen Händlers hat schon Zehntausende im Netz verblüfft. Stolze 8.000 Euro wollte der Besitzer, wie Medien berichteten, für die "Schamanen-Ziege" verlangen.

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Tatsächlich handelt es sich hier allerdings nicht um eine mystische Kreatur, sondern um eine Rasse mit... unvorteilhaftem Aussehen, die in diesem Fall noch weiter verunstaltet wurde. Was dahinter steckt? Das zeigt unser Video (s.o.)!

Damaskus-, oder Damaszener-Ziegen werden vor allem im Nahen Osten gehalten und sind dort ein beliebtes Nutztier. Ihre Milch soll besonders bekömmlich sein und wird deshalb gerne in der Käseherstellung verwendet. Zudem sind bei dieser Art Zwillings- und Drillingswürfe besonders häufig.

(red)