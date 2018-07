Sie ist 11 Jahre alt – und eine Dragqueen

Die 11-jährige Bracken aus Kanada ist seit zwei Jahren leidenschaftlich als Dragqueen unterwegs. "Ich nehme das, was die Gesellschaft für weiblich hält, und dann drehe ich das von 10 auf 100 Prozent", so die Schülerin über ihr Beauty-Rezept, "ich liebe dabei vor allem Glitzer, Blumen, Edelsteine und knallige Farben. "

Die besten Bilder, die heißesten Storys: Folgen Sie uns auf Instagram! Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Zweimal pro Woche trägt Bracken ihre "Kriegsbemalung" auf, vier Stunden dauert das Aufbrezeln. Neben einer enormen Make-up-Sammlung und zehn blumigen Outfits kann sie mittlerweile aus acht verschiedenen Perücken wählen. Die schockierten Blicke in der Öffentlichkeit gehören für sie zum besonderen Reiz als Dragqueen und erlauben ihr, die extravaganten Teile ihrer Persönlichkeit auszuleben.

"Das sind meine Leute"

Inspiriert wurde die damals 9-Jährige von der TV-Sendung "RuPaul's Drag Race": "Ich wusste sofort, das sind meine Leute". Zwei Jahre später ist Bracken selbst ein kleiner Star in der Szene von Vancouver – und die vermutlich jüngste Dragqueen Kanadas.

Mutter Dominique erzählt gegenüber Medien, Bracken habe schon immer einen ausgeprägten Sinn für Gender-Chancengleichheit gehabt und es genossen, sich in prächtige Kostüme zu kleiden. Ihre Tochter unterstützt sie in ihren Bestrebungen: "Sie hat eine große Persönlichkeit und mochte immer schon Mode. Wir drücken uns alle durch unsere Kleidung aus und sie will eben gerne ein bisschen schrullig sein."

Eine 11-Jährige als Dragqueen – was halten Sie davon? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)