Einen Ball, Essen und eine Decke: Das ist alles, was sich eine Schülerin in Texas (USA) unterm Christbaum erhofft. Ihre Lehrerin postete den traurigen Brief im Netz, nun wollen Menschen auf der ganzen Welt helfen.

(red)