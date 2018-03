Bub muss bei strömendem Regen in die Schule laufen

Der Amerikaner Bryan Thornhill fuhr mit seinem Wagen hinter seinem zehnjährigen Spross her und filmte ihn dabei, wie er bei strömendem Regen den Schulweg geht. Was zuerst wohl nach einer brutalen Aktion des Vaters klingt, hat aber seinen Zweck, wie Thornhill in dem Videoclip erklärt.

So habe sich sein Sohn im Schulbus schon mehrmals daneben benommen und andere Kinder gemobbt. Das hatte nun Konsequenzen: Der Bub wurde vom Busfahrer rausgeworfen. Er durfte drei Tage nicht mehr mitfahren.

Als Strafe und damit der Schuljunge etwas aus seinem Fehlverhalten lernt, entschied sich der Vater für diese ungewöhnliche Disziplinarmaßnahme. "Mein Sohn hat es geschafft, sich im Bus so daneben zu benehmen, dass er für drei Tage rausgeworfen wurde. Er war ein Fiesling und das kann ich nicht tolerieren", erklärt der Mann im Clip, den er auf Facebook gepostet hat.

Mittlerweile wurde das Video übrigens schon über 25 Millionen Mal aufgerufen. Viele Eltern ziehen den Hut vor der Aktion von Thornhill, der erklärte, dass sich das Verhalten seines Bengels tatsächlich gebessert hätte. "Diese Woche ist er nicht einmal in Schwierigkeiten geraten", sagt Bryan. "Das hier nennt sich Erziehung."

Hier der Clip:



