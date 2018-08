Bub versucht vergeblichst "Happiness" zu sagen

"Sag mal 'happiness' ('Glück')", fordert eine Mutter von ihrem kleinen Sohn. Doch das ist nicht so leicht, wie es sich anhört. Der Bub versucht es zwar, doch was rauskommt bedeutet was ganz anderes: "Happy Penis". Das Video geht derzeit durch die Welt und erheitert Millionen User.

(red)