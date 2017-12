Kanzler Kurz zieht gegen "Money Boy" den Kürzeren

True Story: Sebastian Kurz und der österreichische Rapper "Money Boy", bekannt durch Lieder wie "Dreh den Swag auf", haben eine Sache gemeinsam: Beide hören auf den Vornamen Sebastian. "Money Boy" ("Dreh den Swag auf") heißt mit bürgerlichem Namen Sebastian Meisinger. Und Sebastian Kurz heißt mit bürgerlichem Namen bekanntlich Sebastian Kurz.

Umfrage Ihr höchster Bildungsabschluss? Hauptschulabschluss

Lehrabschluss

Berufsbildende mittlere Schule

Matura

Hochschulabschluss

Kein Bildungsabschluss

Sonstiges

Was den Schulabschluss betrifft, trennt die beiden eine klitzekleine Kleinigkeit. Der eine Sebastian hat sein Jusstudium (noch) nicht abgeschlossen und will das via Fernlehrgang in Linz nachholen. Der andere brachte es immerhin zum Magister der Philosophie.

Studienabbrecher versus Magister

Die Tatsache, dass derjenige ohne Uni-Abschluss Österreichs neuer Bundeskanzler ist – und der Rapper mit dem Magister gerne in schrillen Outfits und großen Goldkette posiert, motivierte am 21. Dezember einen Twitter-User (leon_blau) zu folgendem Posting:

"Jeden Tag wache ich auf und danke dem Herrn dafür in einem Land leben zu dürfen in dem Money Boy einen höheren akademischen Abschluss hat als der Bundeskanzler"

Der Tweet landete auf Reddit Austria und geht nun viral. Über 1.000 "Gefällt mir"-Angaben, hunderte Retweets – es ist ein schöner Landstrich, der sich über solche Banalitäten zu erheitern weiß.

(mp)