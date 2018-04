Jetzt gibt's Cannabis bei Lidl zu kaufen

Die Supermarktkette Lidl bietet in Schweizer Filialen jetzt Cannabis als Tabakersatz an. Ein (Rauch-)Signal für liberalere Drogengesetze auch in Europa? Nicht ganz - schließlich handelt es sich dabei um eine Sorte, die nur geringe Mengen an psychoaktiven Wirkstoffen enthält und auch bereits in Österreich frei zu kaufen ist.

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Was das rauchbare Kraut der Firma "The Botanicals" für viele trotzdem attraktiv macht, ist die hohe Konzentration an Cannabiddiol (CBD), dem unter anderem eine beruhigende und entzündungshemmende Wirkung nachgesagt wird.

Die in den Lidl-Produkten verarbeiteten Pflanzen stammen laut Pressemitteilung ausschließlich aus der Schweiz. "Die Pflanzen werden in teilautomatisierten Gewächshäusern und eigens dafür eingerichteten Indooranlagen gezüchtet", heißt es. Der Hersteller setze auf eine nachhaltige Agrarwirtschaft und verzichte gänzlich auf die Zugabe von chemischen, synthetischen oder genveränderten Stoffen.

Die Hanfblüten sind seit 19. April erhältlich. Drei Gramm kosten rund 20 Schweizer Franken.

(red)