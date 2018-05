Darth Vader gibt es wirklich

Sie dachten, Darth Vader gäbe es nur in den Star Wars Filmen? Falsch! Der dunkle Lord ist nämlich nicht in einer weit entfernten Galaxie beheimatet, sondern wohnt nur eine Stunde von New York entfernt.

Umfrage Würden Sie auch gerne Darth Vader heißen? Ja, warum nicht?

Das wäre wahrscheinlich nur für kurze Zeit cool

Nein danke, ich bleibe bei meinem Namen!

Was hinter dem Mann mit dem ungewöhnlichen Namen steckt, wie sich "Vader" im echten Leben schlägt und was seine Kindheit damit zu tun hat, das sehen Sie im Video!

(red)