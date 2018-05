Das können SIE mit einem nackten Trump anfangen

Im Wahlkampf 2016 sorgten sie für viel Gesprächsstoff: die fünf Statuen mit dem Namen "The Emperor Has No Balls" (deutsch: "Der Herrscher hat keine Eier"), besser bekannt als "Naked Trump". Die Figuren des Künstlerkollektivs Indecline standen in den fünf US-Städten New York, San Francisco, Seattle, Cleveland und Los Angeles.

Am 2. Mai 2018 wird das letzte Werk, das nicht zerstört oder beschmutzt wurde, vom Auktionshaus Julien's in Beverly Hills, Kalifornien, versteigert. Der Preis für die Statue soll mindestens 30'000 US-Dollar betragen.

Was der neue Besitzer wohl mit seinem nackten Donald Trump anfängt? Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht – im Video oben.

(mlr)