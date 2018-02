Das wurde aus dem besten Kicker in FIFA 03

Matteo Brighi, 1981 geboren, Italiener: Das war in FIFA 2003 der Torjäger mit dem besten Gesamtranking! 97 Punkte verlieh ihm Entwickler Electronic Arts. Ein kommender Weltstar also?

Leider wurde aus Brighi kein zweiter Messi, heute kennen ihn nur Insider. Was sich in den letzten 15 Jahren in der Karriere des einstigen Top-Kickers abgespielt hat, sehen Sie im Video!

(red)