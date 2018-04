Deshalb haben wir bislang keine Aliens entdeckt

Immer wieder wird von UFO-Sichtungen berichtet - ernst genommen werden diese Berichte jedoch nur selten. Echte Beweise für Außerirdische gibt es nicht.

Dennoch sind sich renommierte Wissenschaftler ziemlich sicher: Aliens gibt es. Wir sehen sie aber einfach nicht. Spanische Wissenschaftler haben nun auch eine Theorie, weshalb das so ist.

Womöglich gibt es schon Signale

Der Grund nennt sich "Gorilla Effekt". Vereinfacht erklärt: Unser Verstand fokussiert sich auf Dinge, die wir uns erwarten. Er bewegt sich sozusagen in einem bestimmten Rahmen. Der Name kommt von einem Experiment, bei dem die Probanden Vorgaben bekommen haben, auf was sie bei einem Bild oder Video achten sollen. In dem Clip taucht ziemlich offensichtlich ein Gorilla auf. Das kuriose an der Sache: Für 66 Prozent war das Tier unsichtbar.

Umgesetzt auf Außerirdische bedeutet das, dass der Mensch sich womöglich auf die falschen Zeichen konzentriert, die er wohl nie bekommen wird. Möglicherweise haben wir schon Signale erhalten, die aber unser Verstand einfach nicht realisiert. Es wird wohl an der Zeit über den Tellerrand zu blicken.

(slo)