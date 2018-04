Die New Yorker U-Bahn ist eine ganz eigene Liga

Der Weg in die Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann beschwerlich sein, erst recht wenn es Hunde und Katzen regnet. So geschehen am Montag, als ein schweres Unwetter Teile von New York unter Wasser setzte.

Viele Einwohner ließen sich von den Wetter-Warnungen aber nicht abschrecken und fuhren trotzdem mit der U-Bahn an ihr Ziel. Auf Twitter und Facebook protokollierten viele ihren Leidensweg.

Videos und Fotos beweisen, dass es in der U-Bahn teilweise ungemütlicher als unter freiem Himmel ist. Denn die engen Stationen kanalisieren das Wasser, das in Sturzbächen auf die Pendler niederdonnert.

Good morning and welcome to hell pic.twitter.com/EJ39NBwr7R — Jeremy Barr (@jeremymbarr) 16. April 2018

Nicht nur in den Stationen, auch die Ein- und Ausgänge standen knöcheltief unter Wasser.

Hope you don’t have to get off at Bryant Park pic.twitter.com/kuJYWHwnc3 — a ship (@Dangbattleship) 16. April 2018

