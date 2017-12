Au Backe! Die skurrilsten Viral-Storys aus 2017

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Sie sammelten Millionen an "Likes" und "Shares" in sozialen Netzwerken, wurden von Lesern rund um die Welt verschlungen: Das sind die Geschichten, die in diesem Jahr im Netz für Furore sorgten!

(mp)