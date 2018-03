Diebe jagen ganzes Haus, statt Bankomat in die Luft

Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr haben Einbrecher in Spenge (Schleswig-Holstein/Deutschland) unabsichtlich zwei Explosionen ausgelöst. Eigentlich wollten sie nur den Bankomaten eines Gebäudes sprengen. Doch die ihre Rechenkünste kamen ihnen in die Quere.

"Leicht" verschätzt...

Die Möchtegern-Einbrecher hatten nämlich ihren Sprengstoff falsch berechnet. Sie verwendeten zu viel und jagten damit nicht nur den Bankomaten, sondern das gesamte Haus in die Luft.

"Die ersten Kräfte, die eingetroffen sind, haben letztendlich ein zerstörtes Gebäude gefunden...mit erheblichen Trümmern, die auf der Straße lagen, Glassplitter...sowie im inneren Gebäude eine Brandausbreitung., so Thomas Reschke von der Feuerwehr Spenge.

Keine Verletzten

Verletzt wurde bei den Expolosionen niemand. Anrainer alarmierten die Feuerwehr und berichteten von einem dunklen Fluchtwagen mit zwei männlichen Insassen. Ob die Mathe-Genies an das Geld gelangten ist noch unklar. Der Sachschaden wird momentan auf rund 100.000 Euro geschätzt.

(mp)