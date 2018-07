Diese Mönch-Statue sieht aus wie Sebastian Kurz

Ein Reddit User schoss einen erstaunliches Schnappschuss in der Bretagne in Frankreich. In einer Kirche erblickte er eine Statue eines Mönches, der Sebastian Kurz verdächtig ähnlich sieht.

Tatsächlich handelt es sich um den Heiligen Tanguy, der im 6. Jahrhundert lebte, doch das Foto geht in den sozialen Netzwerken derzeit rund. Die Nutzer amüsieren sich prächtig über die Entdeckung und rätseln darüber, ob Sebastian Kurz ein Zeitreisender ist.

(mz)