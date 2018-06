Diese Muskelkatze begeistert das Netz

Seit knapp einer Woche sorgt ein neuer Twitter-Account für Furore: Officialbuffcat - bedeutet auf deutsch so viel wie aufgepumpte Katze.

Eine Nutzerin gibt an, die Katze seit einem Jahr immer wieder anzutreffen. Nun hat sie sich dazu entschieden, dem Tier einen eigenen Account zu erstellen. Offenbar die richtige Entscheidung.

here's a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ

Die Follower-Zahlen schießen seitdem durch die Decke. Bereits jetzt folgen 18.000 Personen der Muskelkatze. Der erste veröffentlichte Beitrag kommt auf über 200.000 Likes.

Laut "BuzzFed" lebt die Katze in Quebec, Kanada. Ob ein bestimmter Ernährungs- oder Trainingsplan hinter dem Astralkörper der Fellnase steckt ist nicht bekannt. Auch ist nicht klar, wem die Katze überhaupt gehört. Das will das Internet aber auch nicht wissen. Die Menschen vergöttern die Katze bereits jetzt und ehren sie wie es sich gehört: Mit Memes!

the rocks new movie looks great pic.twitter.com/QYHGeiuuSS

What if Shiva was actually Buff Cat?! 😂 #BuffCat #TheWalkingDead pic.twitter.com/85X7Pdgtuq