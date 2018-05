Diese Pizzen werden per Flugzeug zugestellt

Schon um acht Uhr in der Früh gehen die ersten Pizzen raus, aus einem Steinofen in Harlem, New York. Nicht aber, weil sie zum Frühstück serviert werden sollen. Der Grund ist der weite Weg, den die Pizzen zurücklegen müssen.

Am JFK-Flughafen werden die Pizza-Kartons in einen Flieger gepackt. 4.500 Kilometer später landet dieser um halb zwei in Los Angeles - am anderen Ende der USA. Dort werden die Pizzen in eine Küche gebracht, genau inspiziert, um sicherzustellen, dass beim Flug keine Salami verrutscht ist und schließlich an die wartenden Kunden ausgeliefert.

JetBlue is delivering authentic New York pizza to LA! From May 9th – May 11th, a limited quantity of 350 pizzas will be available for purchase each day. Learn more at https://t.co/ZJkYtRzbyk. #JetBluePieInTheSky pic.twitter.com/3GtpEoaZYo — JetBlue Airways (@JetBlue) 2. Mai 2018

Das ganze Projekt nennt sich "Pie in the Sky" (zu deutsch: Kuchen in der Luft). Ziel dabei ist aber vor allem eines: Die Airline JetBlue möchte ihre Flüge von New York nach Los Angeles bewerben. Gleichzeitig ist aber auch die Nachfrage nach Pizzen aus dem "Big Apple" groß. Aus diesem Grund werden täglich 350 von ihnen in den Westen geflogen.

Wirklich tief in die Tasche greifen müssen die Fans von Patsy's nicht: Umgerechnet 10 Euro zahlen sie für eine Margherita, 12 für eine Salami-Pizza. Das sind dafür aber auch die einzigen Sorten, die zur Auswahl stehen. Vorerst.

(slo)