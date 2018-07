Es gibt auch noch gute Menschen auf der Welt

Es sind Tränen der Freude die der 66-jährige Herman Gordon in dem Video vergießt. Der Jamaikaner arbeitet seit 12 Jahren als Reinigungskraft an der Bristol Universität (England). Ein Knochenjob bei dem er nicht viel verdient. Dennoch versprüht Herman stets gute Laune. Die Studenten mögen ihn sehr.

Umfrage Diese Geschichte: Stimmt mich traurig. 30 % 30 % Berührt mich sehr. 60 % 60 % Stimmt mich irgendwie glücklich. 6 % 6 % Ermuntert mich. 2 % 2 % Weiß nicht, wie ich mich fühlen soll 2 % 2 % Ist mir total egal 0 % 0 % Insgesamt 330 Teilnehmer

Weil am Ende des Monats nie genug Geld über bleibt, war der 66-Jährige schon lange nicht mehr mit seiner Frau in seiner Heimat Jamaika. Darum wollten einige Studenten Herman einen Herzenswunsch erfüllen und riefen via Facebook zu einer Spendenaktion auf. Sie sammelten innerhalb kürzester Zeit 1.500 Pfund, umgerechnet knapp über 1.600 Euro, für den Strahlemann.

Gemeinsam mit einem rührenden Brief überreichten die Studenten ihrem Putzman Herman das Geld: "Lieber Herman, im Namen aller Studenten der Universität Bristol wollen wir uns für die positive Energie bedanken, die du uns im Laufe der Jahre gegeben hast", heißt es in dem Schreiben.

Wie sehr sich der Mann über die Geste freut sieht man in dem Video...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(mp)