Diese schrägen Sextipps gab´s im 18. Jahrhundert

Wer als Mann viele Kinder zeugen will, soll Spatzen und Amseln essen. So heißt es zumindest in Aristotle's Masterpiece aus dem Jahr 1720.

Umfrage Wie wichtig ist Ihnen Sex? Nichts geht über Sex!!

Sex ist etwas Schönes, aber es gibt viel Interessanteres

Keine Ahnung, ich bin noch Jungfrau

Finde ich widerlich

War in meiner Jugend wichtiger als im höheren Alter

Ist mit zunehmendem Alter immer wichtiger geworden

Die Tipps des englischen Sexratgebers aus dem 18. Jahrhundert bringen uns heute, 300 Jahre später, zum Schmunzeln. Doch damals gab es auch keinen Dr. Sommer, der einen über die wichtigen Dinge im Leben aufklärte. Stattdessen hatte man seinen Aberglauben und Bücher wie jenes, des Aristoteles.

Dieser klärt weiter auf, dass die Gedanken beim Sex das Aussehen der Kinder beeinflussen und Schwangere gegen ihre Gelüste Leder essen sollen. Das Buch galt als das schmutzigste Buch seiner Zeit und sollte Ende März 2018 versteigert werden. Ob es schon einen neuen Besitzer hat?

(mp)