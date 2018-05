Dieser Däne taucht seine Schmerzen weg

Mehr virale Videos und Storys finden Sie in der "Heute"-App: Öffnen Sie dazu einfach die Anwendung für Android oder iPhone und swipen Sie zweimal horizontal in die Timeout-Ansicht!

Stig Pryds litt jahrelang an schwerer Psoriasisarthritis. Die Gelenkerkrankung machte ihm das Leben zur Hölle und verursachte starke Schmerzen. Bis der Däne zur Selbsthilfe griff. Er kräftigte seinen Körper mit Yoga und fing mit dem Freitauchen an, was seine Beschwerden deutlich minderte. Im Lotussitz schwebt er jetzt regelmäßig in den tiefsten Pool der Welt und ist sogar professioneller "Freediver" geworden. Wie das aussieht zeigt unser Video!

(red)