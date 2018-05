Dieser Pool sieht in echt leider total anders aus

Traumpool? Träumen Sie weiter! Dieser vermeintliche Wellnesstempel aus einem Hotelangebot im Internet ist im echten Leben eine echte Enttäuschung. Wer sich von dem Foto einen sogenannten "Infinity-Pool" mit bester Aussicht erhofft, dessen Aufenthalt fällt wohl ins Wasser.

Jenny Kershaw aus Manchester (GB) hat sich vom Angebot in die Irre führen lassen und konnte nicht anders, als zu lachen, als sie den Pool aus der Werbung dann tatsächlich in einem Hotel in Vietnam sah (s.o.). Statt wütend zu werden nahm sie's allerdings gelassen und teilte den Vergleich auf Twitter.

(red)