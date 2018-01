Dieser Schneehaufen bekam einen Strafzettel

Simon Laprise aus Montreal (Kanada) ist Handwerker und Fan der "Zurück in die Zukunft"-Filmserie. Nun kombinierte der 33-Jährige sein Talent mit seiner Vorliebe und tobte sich am Beginn der Woche am Straßenrand aus: Er erstellte eine lebensgroße Schneeskulptur des DeLoreans, mit dem "Marty" durch auf der Leinwand die Zeit reist.

Der Filmfan fügte als Detail sogar noch einen abgebrochenen Scheibenwischer hinzu und täuschte damit – zumindest auf den ersten Blick – die Polizei. Fotos, die am Dienstag auf Twitter auftauchten, zeigen die Gesetzeshüter bei der Inspektion und einen "Strafzettel", den die Cops dort hinterließen. Wortlaut: "Du hast uns die Nacht gerettet, haha!"

(red)